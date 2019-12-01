Додано: Нед 01 гру, 2019 23:23
Та харе бідкатись, панство. Є лише зоряне небо над нами, хоча ні, це якась інша тема ; ) Є лише строки проведення кешбечної акції, в які маємо вкластися, а хто коли зайде та кому яким родичем доводиться, то байдуже, головне аби нубом був, бо мастадонтам же не дають, статус свинячити не дозволяє...
Я доречі вчора зробив був дві оплати: за світло з рижого кабінету й за опалення через некст на різні суми, після чого вимкнув СМС одразу після 23-ої, подивимось чи нарахують і скільки, якраз на Миколая, тоді й далі платитиму. Цікаво ще, чи візьмуть з мене за СМС п'ятнашку та чи спишуть в овер, бо тримаю там рівно 0 грн.
У МС більше не підтягнув картку, хоч навіть акк новий зробив, але однаково пише, що можна тільки картки, видані в Україні. То може нубка й справді хранцуженка?
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