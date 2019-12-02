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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 14:30
Flamingo написав: Дядя Дима написав: Slx написав:
лишь открыть 2-ю карту в декабре на имя близкого родственника, чтобы семья в итоге получила не 6 мес, а до 9 мес.
Вы открывали? Я это прохавал через 2 минуты после того как узнал про эту акцию. Так вот получил оф.ответ" хоть на близкого а хоть на дальнего.Фигура сделанная из трех пальцев"
В смысле? То есть если к примеру жена захочет открыть себе ньюкард ей ее не откроют?
Моей открыли без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 16:42
Flamingo написав:
открыть себе ньюкард ей ее не откроют?
Откроют конечно. Но кб второй раз срубить не дают.
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Дядя Дима
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:23
Та харе бідкатись, панство. Є лише зоряне небо над нами, хоча ні, це якась інша тема ; ) Є лише строки проведення кешбечної акції, в які маємо вкластися, а хто коли зайде та кому яким родичем доводиться, то байдуже, головне аби нубом був, бо мастадонтам же не дають, статус свинячити не дозволяє...
Я доречі вчора зробив був дві оплати: за світло з рижого кабінету й за опалення через некст на різні суми, після чого вимкнув СМС одразу після 23-ої, подивимось чи нарахують і скільки, якраз на Миколая, тоді й далі платитиму. Цікаво ще, чи візьмуть з мене за СМС п'ятнашку та чи спишуть в овер, бо тримаю там рівно 0 грн.
У МС більше не підтягнув картку, хоч навіть акк новий зробив, але однаково пише, що можна тільки картки, видані в Україні. То може нубка й справді хранцуженка?
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kreuz
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:27
kreuz Не нравится только то что кешбечат только интернет покупки, а не все.
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Maksi2
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:58
kreuz написав:
У МС більше
не підтягнув картку,
перестал туда добавлять карты - не понимаю какая сейчас польза с тех балов ... только накапливаются по старым картам, уже есть больше 500 наверное ... хоть бы колесо уже запустили
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Пон 02 гру, 2019 02:14
MASolomko написав: Slx написав:
...могу посоветовать лишь открыть 2-ю карту в декабре на имя близкого родственника, чтобы семья в итоге получила не 6 мес, а до 9 мес. совместного времени привилегий.
А как 9 месяцев получается? С июля же кешбек всё?
Совместного: Октябрь-Июнь
Maksi2 написав:
Не нравится только то что кешбечат только интернет покупки, а не все.
Мед, та ще й ополовником?
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Slx
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:50
uaprofi написав: kreuz написав:
У МС більше
не підтягнув картку,
перестал туда добавлять карты - не понимаю какая сейчас польза с тех балов ... только накапливаются по старым картам, уже есть больше 500 наверное ... хоть бы колесо уже запустили
Згоден, як на мене, там один неліквід...
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:56
Maksi2 написав:kreuz
Не нравится только то что кешбечат только интернет покупки, а не все.
А я більш переймаюся непрозорими умовами та довгим періодом нарахування. Зробив покупку з МСС 7399 (інші бізнес послуги типу), яка йде у Сіми під 0.5%, тобто некошерно, а в ЕКО Альфи під 2%, кошерно. А тут як? Отож, невідомо. Ще й провели цю покупку поза інтернет-лімітом, тобто наче в наземному терміналі, тож був би відкладений попадос..
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Додано: Пон 02 гру, 2019 19:03
kreuz написав: Maksi2 написав:kreuz
Не нравится только то что кешбечат только интернет покупки, а не все.
А я більш переймаюся непрозорими умовами та довгим періодом нарахування. Зробив покупку з МСС 7399 (інші бізнес послуги типу), яка йде у Сіми під 0.5%, тобто некошерно, а в ЕКО Альфи під 2%, кошерно. А тут як? Отож, невідомо. Ще й провели цю покупку поза інтернет-лімітом, тобто наче в наземному терміналі, тож був би відкладений попадос..
Як взнати в інтернет чи наземному терміналі проводиться в укрсибі? Які ліміти дивитися? Ммс 7399 комуналка чи щось друге?
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tarasum
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Додано: Пон 02 гру, 2019 19:32
tarasum написав: kreuz написав: Maksi2 написав:kreuz
Не нравится только то что кешбечат только интернет покупки, а не все.
А я більш переймаюся непрозорими умовами та довгим періодом нарахування. Зробив покупку з МСС 7399 (інші бізнес послуги типу), яка йде у Сіми під 0.5%, тобто некошерно, а в ЕКО Альфи під 2%, кошерно. А тут як? Отож, невідомо. Ще й провели цю покупку поза інтернет-лімітом, тобто наче в наземному терміналі, тож був би відкладений попадос..
Як взнати в інтернет чи наземному терміналі проводиться в укрсибі? Які ліміти дивитися? Ммс 7399 комуналка чи щось друге?
Я взнав, коли не спрацював мій інет-ліміт у Сіми, можна дивитись на зменшення ліміту в банках, де є окремий ліміт на онлайн, Сібас показує в розділі лімітів зменшенням ліміту на інет (з 3DS або без). А 7399 намалював Портмоне на покупку сантехніки...
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