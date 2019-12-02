А у меня давеча цыгане услуги связи заделали как организацию митингов,конференций и марки почтовые.Так что чего гадать,будет 16-го видно тогда и будем посмотреть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 03 гру, 2019 02:21
Додано: Вів 03 гру, 2019 13:52
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Додано: Вів 03 гру, 2019 14:21
Их там четыре.
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