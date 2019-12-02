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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 717718719720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

:roll:
  kreuz написав:А 7399 намалював на покупку сантехніки..
А у меня давеча цыгане услуги связи заделали как организацию митингов,конференций и марки почтовые.Так что чего гадать,будет 16-го видно тогда и будем посмотреть. :roll:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 02:21

  Slx написав:Мед, та ще й ополовником?

Чому ні? А ще хочу не півріччя а на постійной основі. 8)
  kreuz написав:А я більш переймаюся непрозорими умовами та довгим періодом нарахування.

Дійсно це якесь дно. Хочаб якусь табличку роздруківку давали.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:52

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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:08

vollena71, а умови картки з лімітом десь є?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:21

  KVV написав:vollena71, а умови картки з лімітом десь є?

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... edit_card/
Их там четыре.
lel
 
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