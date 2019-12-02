УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Дядя Дима
Повідомлень: 559
З нами з: 29.11.16
Подякував: 252 раз.
Подякували: 116 раз.
Профіль
1
1
Додано: Вів 03 гру, 2019 02:21
Slx написав:
Мед, та ще й ополовником?
Чому ні? А ще хочу не півріччя а на постійной основі.
kreuz написав:
А я більш переймаюся непрозорими умовами та довгим періодом нарахування.
Дійсно це якесь дно. Хочаб якусь табличку роздруківку давали.
Maksi2
Повідомлень: 343
З нами з: 18.06.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 гру, 2019 13:52
200 ПОДАРУНКІВ ПЕРШИМ УЧАСНИКАМ АКЦІЇ ВІД UKRSIBBANK ТА MASTERCARD
UKRSIBBANK BNP Paribas запрошує встигнути до свят, оформити картку з лімітом у період дії акції у відділення банку (або через канал 729) та здійснити покупку від 500 гривень і більше одним платежем у торгових точках або у мережі інтернет без використання UKRSIB online. Перших 200 учасників гарантовано отримають електронний подарунковий сертифікат* роздрібної мережі «Алло» на суму 500 гривень.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Повідомлень: 2247
З нами з: 18.09.13
Подякував: 444 раз.
Подякували: 451 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:08
vollena71, а умови картки з лімітом десь є?
KVV
Повідомлень: 238
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:21
KVV написав: vollena71
, а умови картки з лімітом десь є?
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... edit_card/
Их там четыре.
lel
Повідомлень: 2343
З нами з: 10.12.13
Подякував: 944 раз.
Подякували: 259 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:17
lel, яку порадите взяти - першу чи четверту?
KVV
Повідомлень: 238
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:25
KVV Я - пас. Абсолютно неизведанные кредитки. Кэшбэк на первые 200 транзакций по всей Украине...
lel
Повідомлень: 2343
З нами з: 10.12.13
Подякував: 944 раз.
Подякували: 259 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:12
Кто-то из коллег проверял - жд билеты через сайт Укрзализныци - попадают в КБ?
la9
Повідомлень: 1514
З нами з: 02.07.09
Подякував: 268 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему