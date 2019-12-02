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la9 написав:Кто-то из коллег проверял - жд билеты через сайт Укрзализныци - попадают в КБ?
буду знать после 16 декабря, я в ноябре один раз рассчитался...
Аналогично. Но думаю все должно быть ОК - после платежа сумма светилась с пометкой "оплата товаров-услуг в интернете" - сейчас просто "Путешествия - поезд". Кстати один из двух билетов уже вернул - так что 16 декабря буду еще и знать положен ли кишмиш при частичном возврате суммы .