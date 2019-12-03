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Сплачуйте всі комунальні послуги в URKSIB online
швидко та без жодних комісій.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:50
Прийшло у вайбер -
Черга прощай!
Сплачуйте всі комунальні послуги в URKSIB online
швидко та без жодних комісій.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:28
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