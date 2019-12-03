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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 718719720721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:50

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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:57

кешбека то за них не будет, так что в очереди придется :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:28

  demichh написав:кешбека то за них не будет, так что в очереди придется :)

Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 01:00

  Maksi2 написав:
  demichh написав:кешбека то за них не будет, так что в очереди придется :)

Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.

Все, что через приложение укрсиба, кешбека нет.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 01:48

  anikola13 написав:
  Maksi2 написав:
  demichh написав:кешбека то за них не будет, так что в очереди придется :)

Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.

Все, что через приложение укрсиба, кешбека нет.

Еще в приложении постоянно висит реклама пополнения мобильного без комиссии, а она есть там, поэтому не пользуюсь. Коммуналку тоже там не оплачиваю. Та и в принципе приложениие беспонтовое, смотрю в нем только остаток по счету и транзакции.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:31

пришла 100 за пополнение мобилы
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velvet
 
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