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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:50
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greenozon
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Додано: Вів 03 гру, 2019 20:57
кешбека то за них не будет, так что в очереди придется
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demichh
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:28
demichh написав:
кешбека то за них не будет, так что в очереди придется
Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.
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Maksi2
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Додано: Сер 04 гру, 2019 01:00
Maksi2 написав: demichh написав:
кешбека то за них не будет, так что в очереди придется
Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.
Все, что через приложение укрсиба, кешбека нет.
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anikola13
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Додано: Сер 04 гру, 2019 01:48
anikola13 написав: Maksi2 написав: demichh написав:
кешбека то за них не будет, так что в очереди придется
Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.
Все, что через приложение укрсиба, кешбека нет.
Еще в приложении постоянно висит реклама пополнения мобильного без комиссии, а она есть там, поэтому не пользуюсь. Коммуналку тоже там не оплачиваю. Та и в принципе приложениие беспонтовое, смотрю в нем только остаток по счету и транзакции.
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Maksi2
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:31
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velvet
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