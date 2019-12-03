УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:50
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greenozon
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Додано: Вів 03 гру, 2019 20:57
кешбека то за них не будет, так что в очереди придется
demichh
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:28
demichh написав:
кешбека то за них не будет, так что в очереди придется
Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.
Maksi2
Повідомлень: 345
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Додано: Сер 04 гру, 2019 01:00
Maksi2 написав: demichh написав:
кешбека то за них не будет, так что в очереди придется
Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.
Все, что через приложение укрсиба, кешбека нет.
anikola13
Повідомлень: 723
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Додано: Сер 04 гру, 2019 01:48
anikola13 написав: Maksi2 написав: demichh написав:
кешбека то за них не будет, так что в очереди придется
Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.
Все, что через приложение укрсиба, кешбека нет.
Еще в приложении постоянно висит реклама пополнения мобильного без комиссии, а она есть там, поэтому не пользуюсь. Коммуналку тоже там не оплачиваю. Та и в принципе приложениие беспонтовое, смотрю в нем только остаток по счету и транзакции.
Maksi2
Повідомлень: 345
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Подякував: 60 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:31
пришла 100 за пополнение мобилы
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velvet
Повідомлень: 2500
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Подякував: 9 раз.
Подякували: 294 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 12:51
velvet написав:пришла 100 за пополнение мобилы
Прислали приглашение на 100 за пополнение мобилы.
Прислали сегодня.
"вы можете в ноябре пополнить и получить 100 грн."
На какую сумму нужно пополнить?
1грн приемлемо?
BigMan
Повідомлень: 1338
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:09
BigMan написав: velvet написав:пришла 100 за пополнение мобилы
Прислали приглашение на 100 за пополнение мобилы.
Прислали сегодня.
"вы можете в ноябре пополнить и получить 100 грн."
На какую сумму нужно пополнить?
1грн приемлемо?
https://main.ochevygoda.com.ua/online_2/ https://rules.ochevygoda.com.ua/rules_online/
Суммы пополнения нет, какой номер пополнять- тоже. Кто уже получил? Отпишитесь, плиз.
lel
Повідомлень: 2344
З нами з: 10.12.13
Подякував: 944 раз.
Подякували: 259 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:12
В тексте заманухи "на любую сумму"
но может кто либо уже проверил?
https://main.ochevygoda.com.ua/online_2/
BigMan
Повідомлень: 1338
З нами з: 16.06.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 49 раз.
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