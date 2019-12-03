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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 719720721722>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:50

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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:57

кешбека то за них не будет, так что в очереди придется :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:28

  demichh написав:кешбека то за них не будет, так что в очереди придется :)

Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 01:00

  Maksi2 написав:
  demichh написав:кешбека то за них не будет, так что в очереди придется :)

Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.

Все, что через приложение укрсиба, кешбека нет.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 01:48

  anikola13 написав:
  Maksi2 написав:
  demichh написав:кешбека то за них не будет, так что в очереди придется :)

Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.

Все, что через приложение укрсиба, кешбека нет.

Еще в приложении постоянно висит реклама пополнения мобильного без комиссии, а она есть там, поэтому не пользуюсь. Коммуналку тоже там не оплачиваю. Та и в принципе приложениие беспонтовое, смотрю в нем только остаток по счету и транзакции.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:31

пришла 100 за пополнение мобилы
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

velvet написав:пришла 100 за пополнение мобилы

Прислали приглашение на 100 за пополнение мобилы.
Прислали сегодня.

"вы можете в ноябре пополнить и получить 100 грн."

На какую сумму нужно пополнить?
1грн приемлемо?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:09

  BigMan написав:
velvet написав:пришла 100 за пополнение мобилы

Прислали приглашение на 100 за пополнение мобилы.
Прислали сегодня.

"вы можете в ноябре пополнить и получить 100 грн."

На какую сумму нужно пополнить?
1грн приемлемо?

https://main.ochevygoda.com.ua/online_2/
https://rules.ochevygoda.com.ua/rules_online/
Суммы пополнения нет, какой номер пополнять- тоже. Кто уже получил? Отпишитесь, плиз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

lel написав:
  BigMan написав:
velvet написав:пришла 100 за пополнение мобилы

Прислали приглашение на 100 за пополнение мобилы.
Прислали сегодня.

"вы можете в ноябре пополнить и получить 100 грн."

На какую сумму нужно пополнить?
1грн приемлемо?

https://main.ochevygoda.com.ua/online_2/
https://rules.ochevygoda.com.ua/rules_online/
Суммы пополнения нет, какой номер пополнять- тоже. Кто уже получил? Отпишитесь, плиз.

В тексте заманухи "на любую сумму"
но может кто либо уже проверил?

https://main.ochevygoda.com.ua/online_2/
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:37

  velvet написав:пришла 100 за пополнение мобилы

  BigMan написав:
velvet написав:пришла 100 за пополнение мобилы

Прислали приглашение на 100 за пополнение мобилы.
Прислали сегодня.
"вы можете в ноябре пополнить и получить 100 грн."
На какую сумму нужно пополнить?
1грн приемлемо?

Ни за октябрь 30 грн, ни за ноябрь по вышеупомянутой новой акции 100 грн (или 50 по старой акции) не получил :evil:
Kalgan
 
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