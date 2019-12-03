УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:50
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greenozon
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Додано: Вів 03 гру, 2019 20:57
кешбека то за них не будет, так что в очереди придется
demichh
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:28
demichh написав:
кешбека то за них не будет, так что в очереди придется
Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.
Maksi2
Повідомлень: 347
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Додано: Сер 04 гру, 2019 01:00
Maksi2 написав: demichh написав:
кешбека то за них не будет, так что в очереди придется
Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.
Все, что через приложение укрсиба, кешбека нет.
anikola13
Повідомлень: 723
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Додано: Сер 04 гру, 2019 01:48
anikola13 написав: Maksi2 написав: demichh написав:
кешбека то за них не будет, так что в очереди придется
Почему? Кешбек же не за наземные оплаты платят, а за интернет оплаты.
Все, что через приложение укрсиба, кешбека нет.
Еще в приложении постоянно висит реклама пополнения мобильного без комиссии, а она есть там, поэтому не пользуюсь. Коммуналку тоже там не оплачиваю. Та и в принципе приложениие беспонтовое, смотрю в нем только остаток по счету и транзакции.
Maksi2
Повідомлень: 347
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Подякував: 60 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:31
пришла 100 за пополнение мобилы
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velvet
Повідомлень: 2501
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Подякував: 9 раз.
Подякували: 294 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 12:51
velvet написав:пришла 100 за пополнение мобилы
Прислали приглашение на 100 за пополнение мобилы.
Прислали сегодня.
"вы можете в ноябре пополнить и получить 100 грн."
На какую сумму нужно пополнить?
1грн приемлемо?
BigMan
Повідомлень: 1340
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Подякував: 55 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:09
BigMan написав: velvet написав:пришла 100 за пополнение мобилы
Прислали приглашение на 100 за пополнение мобилы.
Прислали сегодня.
"вы можете в ноябре пополнить и получить 100 грн."
На какую сумму нужно пополнить?
1грн приемлемо?
https://main.ochevygoda.com.ua/online_2/ https://rules.ochevygoda.com.ua/rules_online/
Суммы пополнения нет, какой номер пополнять- тоже. Кто уже получил? Отпишитесь, плиз.
lel
Повідомлень: 2344
З нами з: 10.12.13
Подякував: 944 раз.
Подякували: 259 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:12
В тексте заманухи "на любую сумму"
но может кто либо уже проверил?
https://main.ochevygoda.com.ua/online_2/
BigMan
Повідомлень: 1340
З нами з: 16.06.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 49 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:37
velvet написав:
пришла 100 за пополнение мобилы
BigMan написав: velvet написав:пришла 100 за пополнение мобилы
Прислали приглашение на 100 за пополнение мобилы.
Прислали сегодня.
"вы можете в ноябре пополнить и получить 100 грн."
На какую сумму нужно пополнить?
1грн приемлемо?
Ни за октябрь 30 грн, ни за ноябрь по вышеупомянутой новой акции 100 грн (или 50 по старой акции) не получил
Kalgan
Повідомлень: 148
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Подякували: 12 раз.
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