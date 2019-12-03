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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 719720721722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:54

  BigMan написав:
velvet написав:пришла 100 за пополнение мобилы

Прислали приглашение на 100 за пополнение мобилы.
Прислали сегодня.

"вы можете в ноябре пополнить и получить 100 грн."

На какую сумму нужно пополнить?
1грн приемлемо?

Тоже пришло, минимум 5 дает пополнить. Закинул пятерку, даже если кинут с кешбеком - мне все равно, не велика потеря )
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Maksi2 написав:
  BigMan написав:
velvet написав:пришла 100 за пополнение мобилы

Прислали приглашение на 100 за пополнение мобилы.
Прислали сегодня.

"вы можете в ноябре пополнить и получить 100 грн."

На какую сумму нужно пополнить?
1грн приемлемо?

Тоже пришло, минимум 5 дает пополнить. Закинул пятерку, даже если кинут с кешбеком - мне все равно, не велика потеря )

Оф. пред в ветке есть?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:35

BigMan
нет
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги подскажите пожалуйста по ньюкарду - окешбечиваемый период он как здесь считается - как календарный месяц - т.е. с 1 по 31 (30 или 29), или же от даты открытия карты - т.е. скажем с 20го по 19е, или же если выплата кэшбека происходит 16го то с 16го прошлого месяца по 15е?
Кто-то владеет такой инфой?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста по ньюкарду - окешбечиваемый период он как здесь считается - как календарный месяц - т.е. с 1 по 31 (30 или 29), или же от даты открытия карты - т.е. скажем с 20го по 19е, или же если выплата кэшбека происходит 16го то с 16го прошлого месяца по 15е?
Кто-то владеет такой инфой?

Перечитывал ветку. Была инфа что по календарному месяцу.
По дням траты.
Но не точно.
Может кто либо уточнит- поправит.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:здесь считается - как календарный месяц - т.е. с 1 по 31
Вот так
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А последний месяц считают по проводкам, как тут писали.
MASolomko
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  #<1 ... 719720721722
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