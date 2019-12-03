Тоже пришло, минимум 5 дает пополнить. Закинул пятерку, даже если кинут с кешбеком - мне все равно, не велика потеря )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 13:54
Тоже пришло, минимум 5 дает пополнить. Закинул пятерку, даже если кинут с кешбеком - мне все равно, не велика потеря )
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Оф. пред в ветке есть?
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:35
BigMan
нет
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Коллеги подскажите пожалуйста по ньюкарду - окешбечиваемый период он как здесь считается - как календарный месяц - т.е. с 1 по 31 (30 или 29), или же от даты открытия карты - т.е. скажем с 20го по 19е, или же если выплата кэшбека происходит 16го то с 16го прошлого месяца по 15е?
Кто-то владеет такой инфой?
Додано: Сер 04 гру, 2019 15:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Перечитывал ветку. Была инфа что по календарному месяцу.
По дням траты.
Но не точно.
Может кто либо уточнит- поправит.
Додано: Сер 04 гру, 2019 15:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 04 гру, 2019 15:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А последний месяц считают по проводкам, как тут писали.
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