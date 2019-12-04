RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 720721722723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

lel написав:
Kalgan написав:
  Kalgan написав:Ни за октябрь 30 грн, ни за ноябрь по вышеупомянутой новой акции 100 грн (или 50 по старой акции) не получил :evil:

100 грн за пополнение мобильного таки пришли :)
Пополняли фин.телефон? На какую сумму?
Номер не имеет значения , мин сумма от которой можно пополнить через приложение 5 грн
anis
 
Повідомлень: 2050
З нами з: 22.11.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 720721722723
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya, rollo, solomia і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16761)
04.12.2019 23:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.