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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 23:01
lel написав: Kalgan написав: Kalgan написав:
Ни за октябрь 30 грн, ни за ноябрь по вышеупомянутой новой акции 100 грн (или 50 по старой акции) не получил
100 грн за пополнение мобильного таки пришли
Пополняли фин.телефон? На какую сумму?
Номер не имеет значения , мин сумма от которой можно пополнить через приложение 5 грн
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