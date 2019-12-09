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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 721722723724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 18:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто-нибудь знает, когда Укрсиб зачисляет сэп, посланный на прямые реквизиты получателя (Iban)? Банк донор отправил ещё утром. Реквизиты два раза проверил. А зачисления на кредитку до сих пор нет (.
consul
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 08:23

consul, з Форварда 1-1,5 год

ПІБ/ІВАN/РНОКПП - так слали?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:59

  consul написав:Кто-нибудь знает, когда Укрсиб зачисляет сэп, посланный на прямые реквизиты получателя (Iban)? Банк донор отправил ещё утром. Реквизиты два раза проверил. А зачисления на кредитку до сих пор нет (.


якщо на звичайну карту (рахунок) то СЕП зазвичай доходить за годину +-
але якщо на кредитну (я для прикладу маю карту Ашан - спільний продукт Ашану і УкрСибу), то навіть якщо гашу безпосередньо в Укрсиб онлайн - зараховують дуже довго (до 4..5 годин а то й довше)
не знаю із чим це пов'язано, але факт
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:24

Хтось може пробував розраховуватися ВК на 27.ua? Кешбек приходить?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:36

  Sirchyk написав:Хтось може пробував розраховуватися ВК на 27.ua? Кешбек приходить?

пробували але за кешбек дізнаємося після 16 грудня
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ну і що таке "виникнення заборгованності, яка не передбачена договором"? Овердрафт як у Пумба?
Basilio2020
 
Повідомлень: 177
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