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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 18:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кто-нибудь знает, когда Укрсиб зачисляет сэп, посланный на прямые реквизиты получателя (Iban)? Банк донор отправил ещё утром. Реквизиты два раза проверил. А зачисления на кредитку до сих пор нет (.
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:59
якщо на звичайну карту (рахунок) то СЕП зазвичай доходить за годину +-
але якщо на кредитну (я для прикладу маю карту Ашан - спільний продукт Ашану і УкрСибу), то навіть якщо гашу безпосередньо в Укрсиб онлайн - зараховують дуже довго (до 4..5 годин а то й довше)
не знаю із чим це пов'язано, але факт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:36
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ну і що таке "виникнення заборгованності, яка не передбачена договором"? Овердрафт як у Пумба?
Додано: Вів 10 гру, 2019 11:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Basilio2020, такую строчку наблюдал только в веб-версии ИБ. В мобильной ничего такого не видел.
Пока баланс с моим экселем сходится. Вот только сегодня пополнил их карту через их сервис — денег пока нет...
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