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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 721722723724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 18:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто-нибудь знает, когда Укрсиб зачисляет сэп, посланный на прямые реквизиты получателя (Iban)? Банк донор отправил ещё утром. Реквизиты два раза проверил. А зачисления на кредитку до сих пор нет (.
consul
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 08:23

consul, з Форварда 1-1,5 год

ПІБ/ІВАN/РНОКПП - так слали?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:59

  consul написав:Кто-нибудь знает, когда Укрсиб зачисляет сэп, посланный на прямые реквизиты получателя (Iban)? Банк донор отправил ещё утром. Реквизиты два раза проверил. А зачисления на кредитку до сих пор нет (.


якщо на звичайну карту (рахунок) то СЕП зазвичай доходить за годину +-
але якщо на кредитну (я для прикладу маю карту Ашан - спільний продукт Ашану і УкрСибу), то навіть якщо гашу безпосередньо в Укрсиб онлайн - зараховують дуже довго (до 4..5 годин а то й довше)
не знаю із чим це пов'язано, але факт
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:24

Хтось може пробував розраховуватися ВК на 27.ua? Кешбек приходить?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:36

  Sirchyk написав:Хтось може пробував розраховуватися ВК на 27.ua? Кешбек приходить?

пробували але за кешбек дізнаємося після 16 грудня
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ну і що таке "виникнення заборгованності, яка не передбачена договором"? Овердрафт як у Пумба?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Basilio2020, такую строчку наблюдал только в веб-версии ИБ. В мобильной ничего такого не видел.
Пока баланс с моим экселем сходится. Вот только сегодня пополнил их карту через их сервис — денег пока нет...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Балует акциями по Нью карте. То грн за пополнение мобильного предложил, теперь это
Гарантований кешбек 100 грн та розіграш річної суми комунальних платежів! Сплати за комунальні послуги через UKRSIB online до 31.12.19!
Деталі https://bnpp.lk/5EMJMo
Размер имеет значение.
2XL
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