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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 18:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Почитайте последние 5 страниц. Уже месяц как оговаривали многократно все.
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:08
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:32
Кешбек так же начисляют, с потолка, без конкретики, нигде нет данных о начислении.
Додано: Сер 11 гру, 2019 02:56
Ну если писали даже те, кому пришло предложение, что приходилось доказывать скриншотами наличие персонального предложения и потом все равно тишина от Укрсиба, то какое там надеяться про 100 грн, кому не пришло? При чем таких тоже уже было много.
Коротко и по сути: спец предложение есть? Тогда норм, но возможно придется ждать или спорить. Спецпредложения нет? На "нет" и кешбека нет.
Была бы шапка - можно было бы добавить.
Додано: Сер 11 гру, 2019 07:50
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