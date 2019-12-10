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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 18:39
Почитайте последние 5 страниц. Уже месяц как оговаривали многократно все.
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Slx
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:08
Slx написав:
Почитайте последние 5 страниц. Уже месяц как оговаривали многократно все.
Вот не поверите читал. Про то как нескольким людям прислали про комуналку тоже читал,но конкретики никакой нету ,одни вопросы безответные .Мало того давеча "пришлось" пополнить телефон так всё равно кб не было.
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Дядя Дима
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Додано: Вів 10 гру, 2019 22:32
Дядя Дима написав: Slx написав:
Почитайте последние 5 страниц. Уже месяц как оговаривали многократно все.
Вот не поверите читал. Про то как нескольким людям прислали про комуналку тоже читал,но конкретики никакой нету ,одни вопросы безответные .Мало того давеча "пришлось" пополнить телефон так всё равно кб не было.
Кешбек так же начисляют, с потолка, без конкретики, нигде нет данных о начислении.
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Maksi2
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Додано: Сер 11 гру, 2019 02:56
Дядя Дима написав: Slx написав:
Почитайте последние 5 страниц. Уже месяц как оговаривали многократно все.
Вот не поверите читал. Про то как нескольким людям прислали про комуналку тоже читал,но конкретики никакой нету ,одни вопросы безответные .Мало того давеча "пришлось" пополнить телефон так всё равно кб не было.
Ну если писали даже те, кому пришло предложение, что приходилось доказывать скриншотами наличие персонального предложения и потом все равно тишина от Укрсиба, то какое там надеяться про 100 грн, кому не пришло? При чем таких тоже уже было много.
Коротко и по сути: спец предложение есть? Тогда норм, но возможно придется ждать или спорить. Спецпредложения нет? На "нет" и кешбека нет.
Была бы шапка - можно было бы добавить.
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Slx
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Додано: Сер 11 гру, 2019 07:50
demichh написав:
И сколько платежей нужно сделать и на какую сумму. Если я на 1 грн. сделаю я участник ?:)
даже на 1 коп ))
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Setta
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:43
Шановне товариство!
Після замовлення на сайті банку диво-картки (5%), треба чекати дзвінка чи можна відразу звертатись у відділення?
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V2
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:53
V2 написав:
Шановне товариство!
Після замовлення на сайті банку диво-картки (5%), треба чекати дзвінка чи можна відразу звертатись у відділення?
в теории звонок в котором вас запишут в удобное отделение, на практике когда пришел в отделении там были круглые глаза и по сути звонок особо смысла не имел.
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gonzo
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