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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 723724725726>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Почитайте последние 5 страниц. Уже месяц как оговаривали многократно все.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:08

  Slx написав:Почитайте последние 5 страниц. Уже месяц как оговаривали многократно все.
Вот не поверите читал. Про то как нескольким людям прислали про комуналку тоже читал,но конкретики никакой нету ,одни вопросы безответные .Мало того давеча "пришлось" пополнить телефон так всё равно кб не было.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:32

  Дядя Дима написав:
  Slx написав:Почитайте последние 5 страниц. Уже месяц как оговаривали многократно все.
Вот не поверите читал. Про то как нескольким людям прислали про комуналку тоже читал,но конкретики никакой нету ,одни вопросы безответные .Мало того давеча "пришлось" пополнить телефон так всё равно кб не было.

Кешбек так же начисляют, с потолка, без конкретики, нигде нет данных о начислении.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 02:56

  Дядя Дима написав:
  Slx написав:Почитайте последние 5 страниц. Уже месяц как оговаривали многократно все.
Вот не поверите читал. Про то как нескольким людям прислали про комуналку тоже читал,но конкретики никакой нету ,одни вопросы безответные .Мало того давеча "пришлось" пополнить телефон так всё равно кб не было.

Ну если писали даже те, кому пришло предложение, что приходилось доказывать скриншотами наличие персонального предложения и потом все равно тишина от Укрсиба, то какое там надеяться про 100 грн, кому не пришло? При чем таких тоже уже было много.
Коротко и по сути: спец предложение есть? Тогда норм, но возможно придется ждать или спорить. Спецпредложения нет? На "нет" и кешбека нет.
Была бы шапка - можно было бы добавить.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 07:50

  demichh написав:И сколько платежей нужно сделать и на какую сумму. Если я на 1 грн. сделаю я участник ?:)


даже на 1 коп ))
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Шановне товариство!
Після замовлення на сайті банку диво-картки (5%), треба чекати дзвінка чи можна відразу звертатись у відділення?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:53

  V2 написав:Шановне товариство!
Після замовлення на сайті банку диво-картки (5%), треба чекати дзвінка чи можна відразу звертатись у відділення?

в теории звонок в котором вас запишут в удобное отделение, на практике когда пришел в отделении там были круглые глаза и по сути звонок особо смысла не имел.
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:19

gonzo
Дякую!
Почекаю для дотримання форми дзвінка :)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Умные девочки доказывают, что есть отключение СМС-пароля на вход в приложение, а я не нахожу. У кого то получилось?
Востаннє редагувалось 2XL в Сер 11 гру, 2019 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:01

  2XL написав:Горячие куры доказывают, что есть отключение СМС-пароля на вход в приложение, а я не нахожу. У кого то получилось?

Угу
Меню/Профіль(у меня светится там имя)/Безпека и там куча флажков на выбор
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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