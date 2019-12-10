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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:26
clientage написав:
Меню/Профіль(у меня светится там имя)/Безпека и там куча флажков на выбор
Спасибо, а то затошнили эти пароли помимо отпечатка.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 20:45
clientage написав:
Угу
Спасибо, исправил
Размер имеет значение.
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