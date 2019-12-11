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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:26
clientage написав:
Меню/Профіль(у меня светится там имя)/Безпека и там куча флажков на выбор
Спасибо, а то затошнили эти пароли помимо отпечатка.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 20:45
clientage написав:
Угу
Спасибо, исправил
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:42
Setta написав: IMPRINTER написав:
господа.
вчера в день получения потратился по карте .. а тока сейчас пришла смс, что с 21.11.2019 вы подключены к кешбеку ... за вчерашнюю трату я получу его или нет? они как по проводке определяют?
по идее должны по проводке, но народ жаловался что по покупкам до смс кеш зажилили
А через скільки часу після активації картки через банкомат приходить смс про підключення до кешбеку?
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V2
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:21
V2 написав:
А через скільки часу після активації картки через банкомат приходить смс про підключення до кешбеку?
На следующий день
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