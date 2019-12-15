саме так
в грудні буду сплачувати тільки комуналку і мабіли - те, за що Сіма не нараховує, грати в інтернет-магазини бажання немає (термінал там не налаштований або ще щось)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:39
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:44
Підтверджую.
Відпишіться, хто платив додатком Сільпо, чи окешбечили такі трати.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:55
Отакої, КБ за обидві оплати є, хоча вони з однаковим МСС 4900. Тож, рахують точно по даті авторизації. Тепер треба взнати, чи нараховують за харчування у закладах освіти 8299 через Некст та за професійні послуги 8999 через додаток Нової пошти. Може в кого вже є досвід?
За овер поки нічого не списали. Будемо далі дивитися...
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не досчитался пару копеек — 5,13 грн. Пока не знаю какие операции не ввошли в кешбек, а так 99% всех трат попали в выплату.
Картой пользовался в Привате, оплата мобилки через PortMone, Сильпо, 27.ua, Укрзалізниця.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Комуналь через портмоне окешбечили повністю
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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