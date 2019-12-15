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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:39

  BigMan написав:Шото малувато КБ прийшло :(


саме так

в грудні буду сплачувати тільки комуналку і мабіли - те, за що Сіма не нараховує, грати в інтернет-магазини бажання немає (термінал там не налаштований або ще щось)
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:44

  KVV написав:Пейхаб/Некст24/Поповнення Київстару окешбечено повністю

Підтверджую.
Відпишіться, хто платив додатком Сільпо, чи окешбечили такі трати.
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:55

  kreuz написав:Я доречі вчора зробив був дві оплати: за світло з рижого кабінету й за опалення через некст на різні суми, після чого вимкнув СМС одразу після 23-ої, подивимось чи нарахують і скільки, якраз на Миколая, тоді й далі платитиму. Цікаво ще, чи візьмуть з мене за СМС п'ятнашку та чи спишуть в овер, бо тримаю там рівно 0 грн.

Отакої, КБ за обидві оплати є, хоча вони з однаковим МСС 4900. Тож, рахують точно по даті авторизації. Тепер треба взнати, чи нараховують за харчування у закладах освіти 8299 через Некст та за професійні послуги 8999 через додаток Нової пошти. Може в кого вже є досвід?

За овер поки нічого не списали. Будемо далі дивитися...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Не досчитался пару копеек — 5,13 грн. Пока не знаю какие операции не ввошли в кешбек, а так 99% всех трат попали в выплату.

Картой пользовался в Привате, оплата мобилки через PortMone, Сильпо, 27.ua, Укрзалізниця.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Комуналь через портмоне окешбечили повністю
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

konokrad написав:
  KVV написав:Пейхаб/Некст24/Поповнення Київстару окешбечено повністю

Підтверджую.
Відпишіться, хто платив додатком Сільпо, чи окешбечили такі трати.

Сильпо +
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Разочарована кешбеком :cry: , вошло только пополнение киевстар через портмоне. Вся комуналка (оплата через сайт) в расчет не вошла, хотя в отделении говорили, что войдет.
Востаннє редагувалось Gln_Vlrn в Пон 16 гру, 2019 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Gln_Vlrn написав:Вся комуналка в расчет не вошла

Где/как оплачивали коммуналку то?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:54

clientage Оплата шла через укрсиб онлайн.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:55

  Gln_Vlrn написав:Разочарована кешбеком :cry: , вошло только пополнение киевстар через портмоне. Вся комуналка в расчет не вошла, хотя в отделении говорили, что войдет.

А де і як платили Вашу комуналь? Певно в цьому й причина...
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