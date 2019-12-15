Вичоркуєм. Хоча може Вам із цим в іншій акції повезе? Десь тут бачив таку...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:57
Вичоркуєм. Хоча може Вам із цим в іншій акції повезе? Десь тут бачив таку...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:58
Это ошибка
Платить нужно картой в стороннем сервисе: Портмоне, ПейХаб, Некст(Приват), тас2Ю.. У некоторых их них есть свои комисс, но КБ их перекывает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:00
kreuz , Комуналь платила через УкрСиб-онлайн,меню Платежи и переводы --> Комм.услуги --> выбор постачальника и т.д.
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:05
clientage , kreuz ,
Спасибо, буду учиться дальше.
Просто досадно, без комиссии мне было бы проще заплатить через мегабанк.
А здесь вместо одной квитанции за месяц получается 5.
Зараз переглядають цей форум: lel, maxprofit, Sain_повернувся, vitaliy_berdinskikh і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|