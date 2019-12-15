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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:57

  Gln_Vlrn написав:clientage Оплата шла через укрсиб онлайн.

Вичоркуєм. Хоча може Вам із цим в іншій акції повезе? Десь тут бачив таку...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:58

  Gln_Vlrn написав:clientage Оплата шла через укрсиб онлайн.

Это ошибка :(
Платить нужно картой в стороннем сервисе: Портмоне, ПейХаб, Некст(Приват), тас2Ю.. У некоторых их них есть свои комисс, но КБ их перекывает :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:00

kreuz , Комуналь платила через УкрСиб-онлайн,меню Платежи и переводы --> Комм.услуги --> выбор постачальника и т.д.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:05

clientage , kreuz ,

Спасибо, буду учиться дальше.
Просто досадно, без комиссии мне было бы проще заплатить через мегабанк.
А здесь вместо одной квитанции за месяц получается 5.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:17

вот достойный ответ
а не крики шо банк украл мое :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По их акции 100 грн за оплату коммуналки - одного платежа хватит?
Пробовал добавить несколько адресов. Подтянуло ноль платежек...
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А по акции пополни моб.номер за прошлый месяц деньга кому либо капнула?
Вроде 100грн обещали.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пардон. Подключился к акции бонус за пополнение только в этом месяце. Видимо выплата в январе.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

2XL написав:По их акции 100 грн за оплату коммуналки - одного платежа хватит?
Пробовал добавить несколько адресов. Подтянуло ноль платежек...

Такежжж.
Попробывал ввести адрес. До фени.
Выбирая из списка по областям:
Есть газ и цифрал.
У меня нет ни того ни другого.

Придется 5 гривен. левому юзеру
Обл.Газа отправить?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

BigMan написав:
2XL написав:По их акции 100 грн за оплату коммуналки - одного платежа хватит?
Пробовал добавить несколько адресов. Подтянуло ноль платежек...

Такежжж.
Попробывал ввести адрес. До фени.
Выбирая из списка по областям:
Есть газ и цифрал.
У меня нет ни того ни другого.

Придется 5 гривен. левому юзеру
Обл.Газа отправить?
Думаю можно вручную добавить услугу. Но это же не царское дело
Размер имеет значение.
2XL
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  #<1 ... 725726727728
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