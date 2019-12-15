Вичоркуєм. Хоча може Вам із цим в іншій акції повезе? Десь тут бачив таку...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:57
Вичоркуєм. Хоча може Вам із цим в іншій акції повезе? Десь тут бачив таку...
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:58
Это ошибка
Платить нужно картой в стороннем сервисе: Портмоне, ПейХаб, Некст(Приват), тас2Ю.. У некоторых их них есть свои комисс, но КБ их перекывает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:00
kreuz , Комуналь платила через УкрСиб-онлайн,меню Платежи и переводы --> Комм.услуги --> выбор постачальника и т.д.
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:05
clientage , kreuz ,
Спасибо, буду учиться дальше.
Просто досадно, без комиссии мне было бы проще заплатить через мегабанк.
А здесь вместо одной квитанции за месяц получается 5.
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По их акции 100 грн за оплату коммуналки - одного платежа хватит?
Пробовал добавить несколько адресов. Подтянуло ноль платежек...
Размер имеет значение.
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А по акции пополни моб.номер за прошлый месяц деньга кому либо капнула?
Вроде 100грн обещали.
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пардон. Подключился к акции бонус за пополнение только в этом месяце. Видимо выплата в январе.
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Такежжж.
Попробывал ввести адрес. До фени.
Выбирая из списка по областям:
Есть газ и цифрал.
У меня нет ни того ни другого.
Придется 5 гривен. левому юзеру
Обл.Газа отправить?
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Думаю можно вручную добавить услугу. Но это же не царское дело
Размер имеет значение.
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