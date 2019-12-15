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У меня эта акция идет как продолжение предыдущей пополняхи, которая была 20+30+100. Теперь там указано шото типа: если вы пополняли в прошлом мес, то за этот прийдет +100, если НЕ пополняли, то прийдет +50. Я пополнял в прошлом. Наблюдаю
Даруємо 100 грн за поповнення мобільного в UKRSIB online! Діє до 31.12.2019. Більше деталей за посиланням https://bnpp.lk/qoDR10
У меня эта акция идет как продолжение предыдущей пополняхи, которая была 20+30+100. Теперь там указано шото типа: если вы пополняли в прошлом мес, то за этот прийдет +100, если НЕ пополняли, то прийдет +50. Я пополнял в прошлом. Наблюдаю
аналогично
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