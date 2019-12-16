УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 19:31
BigMan написав:
А по акции пополни моб.номер за прошлый месяц деньга кому либо капнула?
Вроде 100грн обещали.
А що за акція?
Ще діє?
V2
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:35
V2 написав: BigMan написав:
А по акции пополни моб.номер за прошлый месяц деньга кому либо капнула?
Вроде 100грн обещали.
А що за акція?
Ще діє?
Для получивших смс.
Пополните мобильный на любую сумму и будет вам 100грн.
Вроде так.
BigMan
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:37
BigMan
Дякую!
Шкода, що не для всіх
V2
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Подякували: 1007 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:37
Нашел. Мне в вайбер пришло.
Даруємо 100 грн за поповнення мобільного в UKRSIB online! Діє до 31.12.2019. Більше деталей за посиланням
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BigMan
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Подякували: 52 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:58
А мене не запрошують мобілку поповнювати, редиски ;(
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kreuz
Повідомлень: 1981
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:21
BigMan написав:
Нашел. Мне в вайбер пришло.
Даруємо 100 грн за поповнення мобільного в UKRSIB online! Діє до 31.12.2019. Більше деталей за посиланням
https://bnpp.lk/qoDR10
У меня эта акция идет как продолжение предыдущей пополняхи, которая была 20+30+100.
Теперь там указано шото типа: если вы пополняли в прошлом мес, то за этот прийдет +100, если НЕ пополняли, то прийдет +50. Я пополнял в прошлом. Наблюдаю
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:29
clientage написав: BigMan написав:
Нашел. Мне в вайбер пришло.
Даруємо 100 грн за поповнення мобільного в UKRSIB online! Діє до 31.12.2019. Більше деталей за посиланням
https://bnpp.lk/qoDR10
У меня эта акция идет как продолжение предыдущей пополняхи, которая была 20+30+100.
Теперь там указано шото типа: если вы пополняли в прошлом мес, то за этот прийдет +100, если НЕ пополняли, то прийдет +50. Я пополнял в прошлом. Наблюдаю
аналогично
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velvet
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:24
За приглашение на респаун карту банка платит?
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Пон 16 гру, 2019 22:58
я шо тут выходит нету депозитов (или даже просто текущих счетов) в валюте до востребования? только платные варианты?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Пон 16 гру, 2019 22:59
uaprofi в зарплатному проекті в пакеті є грн, дол, євро чорні каркти + накопичувальні до них. валютних депозитів тут вже давно тойво..
greenozon
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