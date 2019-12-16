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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 727728729730>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:31

  BigMan написав:А по акции пополни моб.номер за прошлый месяц деньга кому либо капнула?
Вроде 100грн обещали.


А що за акція?
Ще діє?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

V2 написав:
  BigMan написав:А по акции пополни моб.номер за прошлый месяц деньга кому либо капнула?
Вроде 100грн обещали.


А що за акція?
Ще діє?

Для получивших смс.
Пополните мобильный на любую сумму и будет вам 100грн.
Вроде так.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:37

BigMan
Дякую!
Шкода, що не для всіх :(
V2
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Повідомлень: 6390
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Подякував: 239 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Нашел. Мне в вайбер пришло.

Даруємо 100 грн за поповнення мобільного в UKRSIB online! Діє до 31.12.2019. Більше деталей за посиланням
https://bnpp.lk/qoDR10
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А мене не запрошують мобілку поповнювати, редиски ;(
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:21

  BigMan написав:Нашел. Мне в вайбер пришло.

Даруємо 100 грн за поповнення мобільного в UKRSIB online! Діє до 31.12.2019. Більше деталей за посиланням
https://bnpp.lk/qoDR10

У меня эта акция идет как продолжение предыдущей пополняхи, которая была 20+30+100.
Теперь там указано шото типа: если вы пополняли в прошлом мес, то за этот прийдет +100, если НЕ пополняли, то прийдет +50. Я пополнял в прошлом. Наблюдаю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:29

  clientage написав:
  BigMan написав:Нашел. Мне в вайбер пришло.

Даруємо 100 грн за поповнення мобільного в UKRSIB online! Діє до 31.12.2019. Більше деталей за посиланням
https://bnpp.lk/qoDR10

У меня эта акция идет как продолжение предыдущей пополняхи, которая была 20+30+100.
Теперь там указано шото типа: если вы пополняли в прошлом мес, то за этот прийдет +100, если НЕ пополняли, то прийдет +50. Я пополнял в прошлом. Наблюдаю :)

аналогично
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

За приглашение на респаун карту банка платит?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:58

я шо тут выходит нету депозитов (или даже просто текущих счетов) в валюте до востребования? только платные варианты?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:59

uaprofi
в зарплатному проекті в пакеті є грн, дол, євро чорні каркти + накопичувальні до них.
валютних депозитів тут вже давно тойво..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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