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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 23:14
MASolomko написав:
Не досчитался пару копеек — 5,13 грн. Пока не знаю какие операции не ввошли в кешбек, а так 99% всех трат попали в выплату.
Картой пользовался в Привате, оплата мобилки через PortMone, Сильпо, 27.ua, Укрзалізниця.
От как чудесненько, спасибо тебе добрый человек за наводку на 27 )))
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