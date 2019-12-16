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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 727728729730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 952
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:14

  MASolomko написав:Не досчитался пару копеек — 5,13 грн. Пока не знаю какие операции не ввошли в кешбек, а так 99% всех трат попали в выплату.

Картой пользовался в Привате, оплата мобилки через PortMone, Сильпо, 27.ua, Укрзалізниця.

От как чудесненько, спасибо тебе добрый человек за наводку на 27 )))
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 01:25

  clientage написав:
  Gln_Vlrn написав:clientage Оплата шла через укрсиб онлайн.
нью кард
Это ошибка :(
Платить нужно картой в стороннем сервисе: Портмоне, ПейХаб, Некст(Приват), тас2Ю.. У некоторых их них есть свои комисс, но КБ их перекывает :idea:


Если в тас2ю привязать нью кард и оплатить например дистрибюцию, то будет КБ?
vcy
 
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  #<1 ... 727728729730
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