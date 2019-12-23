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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 гру, 2019 12:02
Boundless написав:
Подскажите, если оплачивать в розетку онлайн картой Нью кард, будет ли кешбек? На розетке есть 2 варианта оплаты: через мастерпас и оплата онлайн картой виза/мастеркард. Первый вариант - точно не онлайн оплата (проверено). А второй вариант, кто знает?
Я кажись Гугл-Пей пробовал (третий вариант), проверю в след. месяце.
Кстати, если сумма покупки/кешбека существенная должна была быть - то попробуйте оспорить, отправи скаргу через приложение (там где-то есть такой пункт в настройках). Попытка - не пытка, разве нет?
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Slx
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Додано: Нед 22 гру, 2019 15:25
alex2013a90 написав:
Доброе утро
Смотрю на ставки по депозитам в этом банке и не могу понять. Что за wtf??? Почему они такие низкие???
BNP Paribas, наверно, крупнейшая группа из присутствующих в Украине и работающая в том числе с розницей, Ситигруп - крупнее, но он для крупных, Инг, Раффайзен, ОТП поменьше будут
хотя, конечно, могли бы, как младший француз, хотя бы 0,01 для хранения долларов сделать
а так - как и все крупняки - основной оборот с аграриев и прочих ОВГЗ
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cohan
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Додано: Нед 22 гру, 2019 16:23
cohan написав: alex2013a90 написав:
Доброе утро
Смотрю на ставки по депозитам в этом банке и не могу понять. Что за wtf??? Почему они такие низкие???
BNP Paribas, наверно, крупнейшая группа из присутствующих в Украине и работающая в том числе с розницей, Ситигруп - крупнее, но он для крупных, Инг, Раффайзен, ОТП поменьше будут
хотя, конечно, могли бы, как младший француз, хотя бы 0,01 для хранения долларов сделать
а так - как и все крупняки - основной оборот с аграриев и прочих ОВГЗ
Дык у них и есть 0.01% со свободным доступом.
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maxim2014
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Додано: Нед 22 гру, 2019 16:33
maxim2014 написав:
Дык у них и есть 0.01% со свободным доступом.
как понимаю, то для имеющих счет
для таких умных как я - только с кешбечной картой - нету
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cohan
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Додано: Нед 22 гру, 2019 16:44
cohan написав: maxim2014 написав:
Дык у них и есть 0.01% со свободным доступом.
как понимаю, то для имеющих счет
для таких умных как я - только с кешбечной картой - нету
Все верно, только сберсчет
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maxim2014
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Додано: Пон 23 гру, 2019 23:42
Slx написав:
Чтобы видеть комиссию, нужно подключить Супер-Стар СМС за 25 грн./мес.
Тут в параллельной ветке спорили по преимущества зарплатных проэктов и стоят ли плюшки в них того, чтобы не отменять зарплате рабство в едином банке предприятия.
А я молчал и вспоминал Укрсиб, который почти за все берет комиссию, ещё и скрытно, и не предлагает постоянным клиентам ничего, а только тем, кто перестают им пользоваться разве.
О, точно - наскільки бачу, ніяких плюшок для зарплатника немає. Хіба що підприємство заплатить 3600 грн/рік РКО за Platinum.
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she_ne_investor
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