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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 731732733734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 12:02

  Boundless написав:Подскажите, если оплачивать в розетку онлайн картой Нью кард, будет ли кешбек? На розетке есть 2 варианта оплаты: через мастерпас и оплата онлайн картой виза/мастеркард. Первый вариант - точно не онлайн оплата (проверено). А второй вариант, кто знает?

Я кажись Гугл-Пей пробовал (третий вариант), проверю в след. месяце.
Кстати, если сумма покупки/кешбека существенная должна была быть - то попробуйте оспорить, отправи скаргу через приложение (там где-то есть такой пункт в настройках). Попытка - не пытка, разве нет?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 15:25

  alex2013a90 написав:Доброе утро
Смотрю на ставки по депозитам в этом банке и не могу понять. Что за wtf??? Почему они такие низкие???


BNP Paribas, наверно, крупнейшая группа из присутствующих в Украине и работающая в том числе с розницей, Ситигруп - крупнее, но он для крупных, Инг, Раффайзен, ОТП поменьше будут

хотя, конечно, могли бы, как младший француз, хотя бы 0,01 для хранения долларов сделать

а так - как и все крупняки - основной оборот с аграриев и прочих ОВГЗ
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 16:23

  cohan написав:
  alex2013a90 написав:Доброе утро
Смотрю на ставки по депозитам в этом банке и не могу понять. Что за wtf??? Почему они такие низкие???


BNP Paribas, наверно, крупнейшая группа из присутствующих в Украине и работающая в том числе с розницей, Ситигруп - крупнее, но он для крупных, Инг, Раффайзен, ОТП поменьше будут

хотя, конечно, могли бы, как младший француз, хотя бы 0,01 для хранения долларов сделать

а так - как и все крупняки - основной оборот с аграриев и прочих ОВГЗ

Дык у них и есть 0.01% со свободным доступом.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 16:33

  maxim2014 написав:Дык у них и есть 0.01% со свободным доступом.


как понимаю, то для имеющих счет

для таких умных как я - только с кешбечной картой - нету
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 16:44

  cohan написав:
  maxim2014 написав:Дык у них и есть 0.01% со свободным доступом.


как понимаю, то для имеющих счет

для таких умных как я - только с кешбечной картой - нету

Все верно, только сберсчет
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:42

  Slx написав:Чтобы видеть комиссию, нужно подключить Супер-Стар СМС за 25 грн./мес. ;)
Тут в параллельной ветке спорили по преимущества зарплатных проэктов и стоят ли плюшки в них того, чтобы не отменять зарплате рабство в едином банке предприятия.

А я молчал и вспоминал Укрсиб, который почти за все берет комиссию, ещё и скрытно, и не предлагает постоянным клиентам ничего, а только тем, кто перестают им пользоваться разве.

О, точно - наскільки бачу, ніяких плюшок для зарплатника немає. Хіба що підприємство заплатить 3600 грн/рік РКО за Platinum. :)
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги, подскажите пожалуйста, как в этой банке обстоят дела с техническим овердрафтом?
Наказывают клиента, как пумб, или прощают, как приват-подобные?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:34

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, как в этой банке обстоят дела с техническим овердрафтом?
Наказывают клиента, как пумб, или прощают, как приват-подобные?

В пумбе все проще и быстрее и не наказывают это точно, а тут наоборот 3 дня мурыжат пока деньги по тех овердрафту вернуться на счет, тут вообще все по 3 дня, раньше никак. Ну такое, не очень.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 01:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Boundless написав:Подскажите, если оплачивать в розетку онлайн картой Нью кард, будет ли кешбек? На розетке есть 2 варианта оплаты: через мастерпас и оплата онлайн картой виза/мастеркард. Первый вариант - точно не онлайн оплата (проверено). А второй вариант, кто знает?

У меня розетка КБ не дала. МСС код оператор банки сообщить не может. Платил картой онлайн.
ukrprom2014
 
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