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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:10
Коллеги, подскажите, до какого числа можно оформить Нью карт, и поделитесь пожалуйста ссылкой на заказ этой карты, если есть под рукой!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:23
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.12.2019. Cash-back підключається на 6 місяців.
Заказ:
Условия:
Тарифы:
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:40
Кстати, по собственному опыту
- забейте на "заказ". Позвоните сами на горячку 729, скажите хочу New card. Там проверят, являетесь ли новым клиентом (закрытые счета тоже ок) и спросят номер отделения.
- в отделение можно подходить прям сразу
Я делал заказ, но никто не перезвонил. В отделении сходу делать не стали, сказали звоните 729.
Вышел из отделения, позвонил, сразу зашел назад
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