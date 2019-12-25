югин написав:Коллеги, подскажите, до какого числа можно оформить Нью карт, и поделитесь пожалуйста ссылкой на заказ этой карты, если есть под рукой!
Кстати, по собственному опыту - забейте на "заказ". Позвоните сами на горячку 729, скажите хочу New card. Там проверят, являетесь ли новым клиентом (закрытые счета тоже ок) и спросят номер отделения. - в отделение можно подходить прям сразу
Я делал заказ, но никто не перезвонил. В отделении сходу делать не стали, сказали звоните 729. Вышел из отделения, позвонил, сразу зашел назад
югин написав:Коллеги, подскажите, до какого числа можно оформить Нью карт, и поделитесь пожалуйста ссылкой на заказ этой карты, если есть под рукой!
Кстати, по собственному опыту - забейте на "заказ". Позвоните сами на горячку 729, скажите хочу New card. Там проверят, являетесь ли новым клиентом (закрытые счета тоже ок) и спросят номер отделения. - в отделение можно подходить прям сразу
Я делал заказ, но никто не перезвонил. В отделении сходу делать не стали, сказали звоните 729. Вышел из отделения, позвонил, сразу зашел назад
Повторил приведённый алгоритм. 729 сказала ждать звонка по заявке on line