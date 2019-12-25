югин написав:Коллеги, подскажите, до какого числа можно оформить Нью карт, и поделитесь пожалуйста ссылкой на заказ этой карты, если есть под рукой!
Кстати, по собственному опыту - забейте на "заказ". Позвоните сами на горячку 729, скажите хочу New card. Там проверят, являетесь ли новым клиентом (закрытые счета тоже ок) и спросят номер отделения. - в отделение можно подходить прям сразу
Я делал заказ, но никто не перезвонил. В отделении сходу делать не стали, сказали звоните 729. Вышел из отделения, позвонил, сразу зашел назад
югин написав:Коллеги, подскажите, до какого числа можно оформить Нью карт, и поделитесь пожалуйста ссылкой на заказ этой карты, если есть под рукой!
Кстати, по собственному опыту - забейте на "заказ". Позвоните сами на горячку 729, скажите хочу New card. Там проверят, являетесь ли новым клиентом (закрытые счета тоже ок) и спросят номер отделения. - в отделение можно подходить прям сразу
Я делал заказ, но никто не перезвонил. В отделении сходу делать не стали, сказали звоните 729. Вышел из отделения, позвонил, сразу зашел назад
Повторил приведённый алгоритм. 729 сказала ждать звонка по заявке on line
lel написав:Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.12.2019. Cash-back підключається на 6 місяців.
Після 31.12.2019 аХції капут?
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Maksi2 написав:В пумбе все проще и быстрее и не наказывают это точно.
Спасибо.
Т.е. если пополнить NEW карту местным p2p (который даже не местный, а через ipay.ua), а потом сделать интернет оплату - шанс теховера есть. А возвращают через поддержку в подобной ситуации всегда? (В ПУМБе, вроде, если на депо - возвращают, на банкомат - нет. Про оплаты не видел упоминания на форуме)
Да, именно так это и происходит, я даже не сразу заметил, в выписке была строчка типа "образование задолжености по карте", было списание средств с карты, потом через 3 дня она анулировалась, средства вернулись, а эти записи впоследствии исчезли, как будто ничего не было.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.