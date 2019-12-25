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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 732733734735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:10

Коллеги, подскажите, до какого числа можно оформить Нью карт, и поделитесь пожалуйста ссылкой на заказ этой карты, если есть под рукой!
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югин
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:23

  югин написав:Коллеги, подскажите, до какого числа можно оформить Нью карт, и поделитесь пожалуйста ссылкой на заказ этой карты, если есть под рукой!

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.12.2019. Cash-back підключається на 6 місяців.
Заказ: https://respawncard.welcome-to-ukrsibba ... gKL6_D_BwE
Условия: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Тарифы: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
lel
 
Повідомлень: 2381
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:40

  югин написав:Коллеги, подскажите, до какого числа можно оформить Нью карт, и поделитесь пожалуйста ссылкой на заказ этой карты, если есть под рукой!


Кстати, по собственному опыту
- забейте на "заказ". Позвоните сами на горячку 729, скажите хочу New card. Там проверят, являетесь ли новым клиентом (закрытые счета тоже ок) и спросят номер отделения.
- в отделение можно подходить прям сразу

Я делал заказ, но никто не перезвонил. В отделении сходу делать не стали, сказали звоните 729.
Вышел из отделения, позвонил, сразу зашел назад :-)
Alpha1251
 
Повідомлень: 226
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:57

  Alpha1251 написав:
  югин написав:Коллеги, подскажите, до какого числа можно оформить Нью карт, и поделитесь пожалуйста ссылкой на заказ этой карты, если есть под рукой!


Кстати, по собственному опыту
- забейте на "заказ". Позвоните сами на горячку 729, скажите хочу New card. Там проверят, являетесь ли новым клиентом (закрытые счета тоже ок) и спросят номер отделения.
- в отделение можно подходить прям сразу

Я делал заказ, но никто не перезвонил. В отделении сходу делать не стали, сказали звоните 729.
Вышел из отделения, позвонил, сразу зашел назад :-)

Повторил приведённый алгоритм. 729 сказала ждать звонка по заявке on line :(
Peres
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:47

  Peres написав:Повторил приведённый алгоритм. 729 сказала ждать звонка по заявке on line :(


Во блин!
Попробуйте заново позвонить и "честно" сказать, что оставляли заявку, но никто не перезвонил.
А может, человеческий фактор. У меня все прошло легко и красиво.

Воскресенье - заявка, пн-вт - тишина, во вторник после обеда звонил 729
Alpha1251
 
Повідомлень: 226
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Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:50

  Alpha1251 написав:
  Peres написав:Повторил приведённый алгоритм. 729 сказала ждать звонка по заявке on line :(


Во блин!
Попробуйте заново позвонить и "честно" сказать, что оставляли заявку, но никто не перезвонил.
А может, человеческий фактор. У меня все прошло легко и красиво.

Воскресенье - заявка, пн-вт - тишина, во вторник после обеда звонил 729

Перепутав відділення і дали картку без проблем.
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  lel написав:Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.12.2019. Cash-back підключається на 6 місяців.

Після 31.12.2019 аХції капут?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:51

  Alpha1251 написав:
  Maksi2 написав:В пумбе все проще и быстрее и не наказывают это точно.

Спасибо.

Т.е. если пополнить NEW карту местным p2p (который даже не местный, а через ipay.ua), а потом сделать интернет оплату - шанс теховера есть.
А возвращают через поддержку в подобной ситуации всегда? (В ПУМБе, вроде, если на депо - возвращают, на банкомат - нет. Про оплаты не видел упоминания на форуме)

Да, именно так это и происходит, я даже не сразу заметил, в выписке была строчка типа "образование задолжености по карте", было списание средств с карты, потом через 3 дня она анулировалась, средства вернулись, а эти записи впоследствии исчезли, как будто ничего не было.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
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