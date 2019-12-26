Alpha1251 написав:Alpha1251 написав:Воскресенье - заявка, пн-вт - тишина, во вторник после обеда звонил 729
Отзвонились - чт после 15. Всего 4 дня
Коллеги, подскажите, плз, по лимиту:
- СМС не отключил (пока ещё)
- выставил в 0 банклматный лимит (паранойя)
- поднял интернет лимит с 9грн на больше 1к.
Все равно попросило 3Д код. Что не так?
Идеи с потолка:
- 1к - это слишком много
- банкоматный лимит тоже влияет??
- оплату сделал в течении 2часов после установки лимита - может, он раз в сутки применяется
- пока подключено СМС будет с 3д
Если смс не отключенно, 3Д всегда приходит в не зависимости от лимита. Это вобще не взаимосвязанные вещи.
А оплату Вы делали уже после подключения к акции?