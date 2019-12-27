|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
|
|
|
Додано: П'ят 27 гру, 2019 05:42
Alpha1251 написав:
Alpha1251 написав:Воскресенье - заявка, пн-вт - тишина, во вторник после обеда звонил 729
Отзвонились - чт после 15. Всего 4 дня
Коллеги, подскажите, плз, по лимиту:
- СМС не отключил (пока ещё)
- выставил в 0 банклматный лимит (паранойя)
- поднял интернет лимит с 9грн на больше 1к.
Все равно попросило 3Д код. Что не так?
Идеи с потолка:
- 1к - это слишком много
- банкоматный лимит тоже влияет??
- оплату сделал в течении 2часов после установки лимита - может, он раз в сутки применяется
- пока подключено СМС будет с 3д
Если смс не отключенно, 3Д всегда приходит в не зависимости от лимита. Это вобще не взаимосвязанные вещи.
А оплату Вы делали уже после подключения к акции?
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1979
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:14
Фантом написав:
Если смс не отключенно, 3Д всегда приходит в не зависимости от лимита. Это вобще не взаимосвязанные вещи.
А оплату Вы делали уже после подключения к акции?
Спасибо.
Да, смс дождался
-
Alpha1251
-
-
- Повідомлень: 228
- З нами з: 02.04.12
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:24
Платежі в інеті з вводом номеру картки ходять, а через ГуглПей - ні. Який ліміт підкрутити в ІБ?
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:38
Коллеги, а плата за СМС списывается в последний календарный день месяца или в последний банковский рабочий (который завтра)? Может уже сегодня надо смс-ки отключить?
-
serzh
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 02.02.11
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 гру, 2019 09:26
Актуальні депо-ставки, видимі в ІБ банкуhttp://prntscr.com/qgpwd3
звісно що % малі, але хто зна чи це не буде норма вже за рік-два...
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6975
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|