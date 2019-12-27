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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 733734735736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 05:42

  Alpha1251 написав:
Alpha1251 написав:Воскресенье - заявка, пн-вт - тишина, во вторник после обеда звонил 729


Отзвонились - чт после 15. Всего 4 дня :-)

Коллеги, подскажите, плз, по лимиту:
- СМС не отключил (пока ещё)
- выставил в 0 банклматный лимит (паранойя)
- поднял интернет лимит с 9грн на больше 1к.

Все равно попросило 3Д код. Что не так?

Идеи с потолка:
- 1к - это слишком много
- банкоматный лимит тоже влияет??
- оплату сделал в течении 2часов после установки лимита - может, он раз в сутки применяется :-)
- пока подключено СМС будет с 3д

Если смс не отключенно, 3Д всегда приходит в не зависимости от лимита. Это вобще не взаимосвязанные вещи.
А оплату Вы делали уже после подключения к акции?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:14

  Фантом написав:Если смс не отключенно, 3Д всегда приходит в не зависимости от лимита. Это вобще не взаимосвязанные вещи.
А оплату Вы делали уже после подключения к акции?


Спасибо.
Да, смс дождался :-)
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:24

Платежі в інеті з вводом номеру картки ходять, а через ГуглПей - ні. Який ліміт підкрутити в ІБ?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:38

Отключение СМС

Коллеги, а плата за СМС списывается в последний календарный день месяца или в последний банковский рабочий (который завтра)? Может уже сегодня надо смс-ки отключить?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 09:26

Актуальні депо-ставки, видимі в ІБ банку
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звісно що % малі, але хто зна чи це не буде норма вже за рік-два...
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greenozon
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