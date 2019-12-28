Додано: Нед 29 гру, 2019 14:16

Dear Customer , Your bundle top-up is successful. UAH 30.0000 has been added to your balance which includes the extra 10% for online top-up . Please find below the confirmation of your transaction.

Но банк сам виноват, что забирает функцию 3Д секьюр от клиентов - ведь по факту он забирает риски на себя. Сейчас 15 грн, а завтра может быть 15 сотен гривен.

Вот и случился казус из-за жлобства Укрсиба о выключении 3Д секьюр-подтверждения для клиентов (пушем в приложение/вайбером) при выключении пакета СМС-информ (Star-SMS).Я расплачиваюсь лишь на надежных сайтах, однако кто же знал, чтооператор окажет действия мошеннического характера?При попытке покупки акционного пакета услуг за всего-лишь 15 грн., где буквально на всех этапах показывалась именно эта сумма в итоге после автоматического подтверждения банком я увидел Поздравления от оператора с информацией, что меня обворовали на 15 грн с итоговой суммой в 30 грн (доакционной).Также письмо на эл.почту, что так же подтверждает о намеренном снятии 30 грн, а не случайного двойного списания:Позвонить в LycaMobile не удалось - выходной у них видите-ли. Позвонив в банк я услышал, что деньги уже якобы отправлены (как быстро, однако, и одного дня ждать не пришлось - еще и в выходной день!) и мне посоветовали обратиться на сайт, с которого я осуществлял оплату со своими доказательствами. Понятное дело, что если оператор начнет увиливать и оправдывать свои махинации (вдобавок к двойной сумме, что это еще о неполученных мною 10%? украинская дочка Лайки себе бонусы получает, рассчитанные для клиентов?), то я повторно обращусь в банк и настойчивее (что мне НЕ посоветовали), возможно вместе с заявлением в полицию (если не лень будет).