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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 734735736737>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 05:42

  Alpha1251 написав:
Alpha1251 написав:Воскресенье - заявка, пн-вт - тишина, во вторник после обеда звонил 729


Отзвонились - чт после 15. Всего 4 дня :-)

Коллеги, подскажите, плз, по лимиту:
- СМС не отключил (пока ещё)
- выставил в 0 банклматный лимит (паранойя)
- поднял интернет лимит с 9грн на больше 1к.

Все равно попросило 3Д код. Что не так?

Идеи с потолка:
- 1к - это слишком много
- банкоматный лимит тоже влияет??
- оплату сделал в течении 2часов после установки лимита - может, он раз в сутки применяется :-)
- пока подключено СМС будет с 3д

Если смс не отключенно, 3Д всегда приходит в не зависимости от лимита. Это вобще не взаимосвязанные вещи.
А оплату Вы делали уже после подключения к акции?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:14

  Фантом написав:Если смс не отключенно, 3Д всегда приходит в не зависимости от лимита. Это вобще не взаимосвязанные вещи.
А оплату Вы делали уже после подключения к акции?


Спасибо.
Да, смс дождался :-)
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:24

Платежі в інеті з вводом номеру картки ходять, а через ГуглПей - ні. Який ліміт підкрутити в ІБ?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:38

Отключение СМС

Коллеги, а плата за СМС списывается в последний календарный день месяца или в последний банковский рабочий (который завтра)? Может уже сегодня надо смс-ки отключить?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 09:26

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звісно що % малі, але хто зна чи це не буде норма вже за рік-два...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

serzh, если хоть на секунду будет включено СМС в январе, то за услугу плати. Хз когда.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:16

Результат жлобства УкрСибБанк BNP Paribas Group в 3D-Secure

Вот и случился казус из-за жлобства Укрсиба о выключении 3Д секьюр-подтверждения для клиентов (пушем в приложение/вайбером) при выключении пакета СМС-информ (Star-SMS).

Я расплачиваюсь лишь на надежных сайтах, однако кто же знал, что LycaMobile оператор окажет действия мошеннического характера?
При попытке покупки акционного пакета услуг за всего-лишь 15 грн., где буквально на всех этапах показывалась именно эта сумма в итоге после автоматического подтверждения банком я увидел Поздравления от оператора с информацией, что меня обворовали на 15 грн с итоговой суммой в 30 грн (доакционной).
Также письмо на эл.почту, что так же подтверждает о намеренном снятии 30 грн, а не случайного двойного списания:
Dear Customer , Your bundle top-up is successful.UAH 30.0000 has been added to your balance which includes the extra 10% for online top-up. Please find below the confirmation of your transaction.

Позвонить в LycaMobile не удалось - выходной у них видите-ли. Позвонив в банк я услышал, что деньги уже якобы отправлены (как быстро, однако, и одного дня ждать не пришлось - еще и в выходной день!) и мне посоветовали обратиться на сайт, с которого я осуществлял оплату со своими доказательствами. Понятное дело, что если оператор начнет увиливать и оправдывать свои махинации (вдобавок к двойной сумме, что это еще о неполученных мною 10%? украинская дочка Лайки себе бонусы получает, рассчитанные для клиентов?), то я повторно обращусь в банк и настойчивее (что мне НЕ посоветовали), возможно вместе с заявлением в полицию (если не лень будет). Но банк сам виноват, что забирает функцию 3Д секьюр от клиентов - ведь по факту он забирает риски на себя. Сейчас 15 грн, а завтра может быть 15 сотен гривен.

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Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:21

  Slx написав:Вот и случился казус из-за жлобства Укрсиба ...

В контексте вышесказанного очень смешно звучит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:41

  Stringer написав:
  Slx написав:Вот и случился казус из-за жлобства Укрсиба ...

В контексте вышесказанного очень смешно звучит :mrgreen:

Выключение СМС-информирования - это не жлобство, а выключение напрягающей функции. Оно и не подвергает и сотой доли риска в сравнении с отключением 3Д-секьюр, и не является таким уж нелогичным в отношении стоимость/необходимость.

А вот Укрсиб, когда решает отключить 3Д-секьюр, экономит копейки ради риска попадания на любую сумму из транзакций клиентов, то есть по соотношению стоимость/необходимость = жлобство.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Slx, а лимит на оплату без 3D Secure не подстроили под 15 грн?
MASolomko
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