Вот и случился казус из-за жлобства Укрсиба о выключении 3Д секьюр-подтверждения для клиентов (пушем в приложение/вайбером) при выключении пакета СМС-информ (Star-SMS).
Я расплачиваюсь лишь на надежных сайтах, однако кто же знал, что LycaMobile оператор окажет действия мошеннического характера? При попытке покупки акционного пакета услуг за всего-лишь 15 грн., где буквально на всех этапах показывалась именно эта сумма в итоге после автоматического подтверждения банком я увидел Поздравления от оператора с информацией, что меня обворовали на 15 грн с итоговой суммой в 30 грн (доакционной). Также письмо на эл.почту, что так же подтверждает о намеренном снятии 30 грн, а не случайного двойного списания:
Dear Customer , Your bundle top-up is successful.UAH 30.0000 has been added to your balance which includes the extra 10% for online top-up. Please find below the confirmation of your transaction.
Позвонить в LycaMobile не удалось - выходной у них видите-ли. Позвонив в банк я услышал, что деньги уже якобы отправлены (как быстро, однако, и одного дня ждать не пришлось - еще и в выходной день!) и мне посоветовали обратиться на сайт, с которого я осуществлял оплату со своими доказательствами. Понятное дело, что если оператор начнет увиливать и оправдывать свои махинации (вдобавок к двойной сумме, что это еще о неполученных мною 10%? украинская дочка Лайки себе бонусы получает, рассчитанные для клиентов?), то я повторно обращусь в банк и настойчивее (что мне НЕ посоветовали), возможно вместе с заявлением в полицию (если не лень будет). Но банк сам виноват, что забирает функцию 3Д секьюр от клиентов - ведь по факту он забирает риски на себя. Сейчас 15 грн, а завтра может быть 15 сотен гривен.
Slx написав:Вот и случился казус из-за жлобства Укрсиба ...
В контексте вышесказанного очень смешно звучит
Выключение СМС-информирования - это не жлобство, а выключение напрягающей функции. Оно и не подвергает и сотой доли риска в сравнении с отключением 3Д-секьюр, и не является таким уж нелогичным в отношении стоимость/необходимость.
А вот Укрсиб, когда решает отключить 3Д-секьюр, экономит копейки ради риска попадания на любую сумму из транзакций клиентов, то есть по соотношению стоимость/необходимость = жлобство.