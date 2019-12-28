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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 734735736737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:10

  MASolomko написав:Slx, а лимит на оплату без 3D Secure не подстроили под 15 грн?

Под каждую операцию подстраивать? Я уже оплачивал с лайки раньше, но на свои суммы (через портмоне итд с их сайта), а тут...
Slx
 
Повідомлень: 393
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Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:12

  Slx написав:А вот Укрсиб, когда решает отключить 3Д-секьюр, экономит копейки ради риска попадания на любую сумму из транзакций клиентов, то есть по соотношению стоимость/необходимость = жлобство.

Укрсиб нічого не "рішає", ви самі виставили в аппці ліміт по 3Дсек операціям, нижче якого підтвердження проходить автоматично. :wink:
Не подобається, поставте 0. Будуть приходити запити на підтвердження по СМС. А, стоп, ви ж СМС відключили - "экономит копейки ради риска попадания на любую сумму" :mrgreen:
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2550
З нами з: 23.09.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 355 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:07

  she_ne_investor написав:Укрсиб нічого не "рішає", ви самі виставили в аппці ліміт по 3Дсек операціям, нижче якого підтвердження проходить автоматично. :wink:
Не подобається, поставте 0. Будуть приходити запити на підтвердження по СМС. А, стоп, ви ж СМС відключили - "экономит копейки ради риска попадания на любую сумму" :mrgreen:


Вряд ли вам доплачивают, так что скорее вы просто любите выбирать проигрышную позицию и спорить ради нее из-за спора, так? Ах да, забыл, еще есть вариант позлорадствовать и получать от этого удовольствие.

В любом случае я писал про жлобство Укрсиба отправлять пуши о 3Д-Секьюр при выключенной ненужной смс-услуге. А риск не у меня - у банка.
Slx
 
Повідомлень: 393
З нами з: 23.07.18
Подякував: 114 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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  #<1 ... 734735736737
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