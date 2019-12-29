Под каждую операцию подстраивать? Я уже оплачивал с лайки раньше, но на свои суммы (через портмоне итд с их сайта), а тут...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:10
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:12
Укрсиб нічого не "рішає", ви самі виставили в аппці ліміт по 3Дсек операціям, нижче якого підтвердження проходить автоматично.
Не подобається, поставте 0. Будуть приходити запити на підтвердження по СМС. А, стоп, ви ж СМС відключили - "экономит копейки ради риска попадания на любую сумму"
Додано: Нед 29 гру, 2019 19:07
Вряд ли вам доплачивают, так что скорее вы просто любите выбирать проигрышную позицию и спорить ради нее из-за спора, так? Ах да, забыл, еще есть вариант позлорадствовать и получать от этого удовольствие.
В любом случае я писал про жлобство Укрсиба отправлять пуши о 3Д-Секьюр при выключенной ненужной смс-услуге. А риск не у меня - у банка.
Додано: Нед 29 гру, 2019 23:41
she_ne_investor
смс передают по не защищённым каналам связи
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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