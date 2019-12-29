Под каждую операцию подстраивать? Я уже оплачивал с лайки раньше, но на свои суммы (через портмоне итд с их сайта), а тут...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:10
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:12
Укрсиб нічого не "рішає", ви самі виставили в аппці ліміт по 3Дсек операціям, нижче якого підтвердження проходить автоматично.
Не подобається, поставте 0. Будуть приходити запити на підтвердження по СМС. А, стоп, ви ж СМС відключили - "экономит копейки ради риска попадания на любую сумму"
Додано: Нед 29 гру, 2019 19:07
Вряд ли вам доплачивают, так что скорее вы просто любите выбирать проигрышную позицию и спорить ради нее из-за спора, так? Ах да, забыл, еще есть вариант позлорадствовать и получать от этого удовольствие.
В любом случае я писал про жлобство Укрсиба отправлять пуши о 3Д-Секьюр при выключенной ненужной смс-услуге. А риск не у меня - у банка.
Додано: Нед 29 гру, 2019 23:41
she_ne_investor
смс передают по не защищённым каналам связи
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 30 гру, 2019 09:27
Slx
Я не маю жодних ілюзій щодо "білих і пухнастих" банків, просто не люблю, коли хтось, створивши собі проблеми, перекладає відповідальність за них на інших.
При включених СМС/нульовому ліміті дана проблема не актуальна, відключили їх ви, а не банк. Відключили для економії 15 грн/міс - цілком зрозуміла причина.
У мене аналогічно відключені СМС/піднятий ліміт. І, звичайно, це створює деякі незручності, аж до неможливості оплати на деяких сайтах, плюс дещо нижча секюрність, що мені не дуже подобається. І так, якби коди приходили через пуші, це б вирішило проблему, але це не реалізовано.
Моя позиція - проблеми немає при стандартному використанні карти, СМС відключив я свідомо, зваживши плюси і мінуси, нєфіг тепер на банк переводити стрілки.
P.S.
Варіанти: а добре б було якби "пуші приходили", "кешбек 5% на все", "безкоштовний вхід і вихід" і т.п. розглядати не будемо.
Додано: Пон 30 гру, 2019 09:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
короче, если отключить СМС - платить там где 3DS не получится, так?
Додано: Пон 30 гру, 2019 10:08
В основном получается. Для этого есть даже отдельный лимит.
Но некоторые сайты в таком случае хотят проводить операцию через lookup-code, что получается затруднительно без смс (по идее, код можно взять из выписки или на горячке, но я не проверял). Заметил такое на портмоне, и сайтах его использующих
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|