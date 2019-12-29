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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 735736737738>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:10

  MASolomko написав:Slx, а лимит на оплату без 3D Secure не подстроили под 15 грн?

Под каждую операцию подстраивать? Я уже оплачивал с лайки раньше, но на свои суммы (через портмоне итд с их сайта), а тут...
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:12

  Slx написав:А вот Укрсиб, когда решает отключить 3Д-секьюр, экономит копейки ради риска попадания на любую сумму из транзакций клиентов, то есть по соотношению стоимость/необходимость = жлобство.

Укрсиб нічого не "рішає", ви самі виставили в аппці ліміт по 3Дсек операціям, нижче якого підтвердження проходить автоматично. :wink:
Не подобається, поставте 0. Будуть приходити запити на підтвердження по СМС. А, стоп, ви ж СМС відключили - "экономит копейки ради риска попадания на любую сумму" :mrgreen:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:07

  she_ne_investor написав:Укрсиб нічого не "рішає", ви самі виставили в аппці ліміт по 3Дсек операціям, нижче якого підтвердження проходить автоматично. :wink:
Не подобається, поставте 0. Будуть приходити запити на підтвердження по СМС. А, стоп, ви ж СМС відключили - "экономит копейки ради риска попадания на любую сумму" :mrgreen:


Вряд ли вам доплачивают, так что скорее вы просто любите выбирать проигрышную позицию и спорить ради нее из-за спора, так? Ах да, забыл, еще есть вариант позлорадствовать и получать от этого удовольствие.

В любом случае я писал про жлобство Укрсиба отправлять пуши о 3Д-Секьюр при выключенной ненужной смс-услуге. А риск не у меня - у банка.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:41

she_ne_investor

смс передают по не защищённым каналам связи
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:27

Slx
Я не маю жодних ілюзій щодо "білих і пухнастих" банків, просто не люблю, коли хтось, створивши собі проблеми, перекладає відповідальність за них на інших.
При включених СМС/нульовому ліміті дана проблема не актуальна, відключили їх ви, а не банк. Відключили для економії 15 грн/міс - цілком зрозуміла причина.
У мене аналогічно відключені СМС/піднятий ліміт. І, звичайно, це створює деякі незручності, аж до неможливості оплати на деяких сайтах, плюс дещо нижча секюрність, що мені не дуже подобається. І так, якби коди приходили через пуші, це б вирішило проблему, але це не реалізовано.
Моя позиція - проблеми немає при стандартному використанні карти, СМС відключив я свідомо, зваживши плюси і мінуси, нєфіг тепер на банк переводити стрілки.
P.S.
Варіанти: а добре б було якби "пуші приходили", "кешбек 5% на все", "безкоштовний вхід і вихід" і т.п. розглядати не будемо.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

короче, если отключить СМС - платить там где 3DS не получится, так?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:08

  cohan написав:короче, если отключить СМС - платить там где 3DS не получится, так?

В основном получается. Для этого есть даже отдельный лимит.
Но некоторые сайты в таком случае хотят проводить операцию через lookup-code, что получается затруднительно без смс (по идее, код можно взять из выписки или на горячке, но я не проверял). Заметил такое на портмоне, и сайтах его использующих
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Вкладчик1234 написав:(по идее, код можно взять из выписки или на горячке, но я не проверял).

Я проверял - в выписке видно не было, но на горячке лук-ап сказали.
  Вкладчик1234 написав:Заметил такое на портмоне, и сайтах его использующих
Я кстати заметил другое - после того как я в первый раз на портмоне ввел по карте однажды лук-ап - все дальнейшие оплаты с этой карты, как через самого Портю так и через использующие его сервисы (типа IDS-aqua-service и т.п.) - уже больше ничего не спрашивают - просто молча проводят оплату без всяких лук-апов, смс и пр.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

При оплате на сайте Portmone.com через Google Pay тоже не будет запрашивать коды look-up.

Flamingo, через сколько минут после совершения операции можно пытать поддержку касательно этого кода? И как его охотно называют?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:29

  she_ne_investor написав:Slx, Я не маю жодних ілюзій щодо "білих і пухнастих" банків, просто не люблю, коли хтось, створивши собі проблеми, перекладає відповідальність за них на інших.

Если в Маке откажетесь от соуса к картошке при заказе Меню - не удивляйтесь если придут сухие бургеры, а какой-то клиент будет защищать заведение.

Это, оказывается, не жлобство недоложить соус в бургеры (пуш по 3-DS) лишь потому, что вы отказались от соуса к картошке (СМС по проведенным операциям). Это, оказывается, вы сами себе проблемы устраиваете.
Slx
 
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