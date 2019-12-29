Я сразу позвонил как сайт оплаты сообщил что ждёт qr.. При этом особого раздражения в голосе оператора сиба я не заметил - после идентификации все сказала
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:36
Я сразу позвонил как сайт оплаты сообщил что ждёт qr.. При этом особого раздражения в голосе оператора сиба я не заметил - после идентификации все сказала
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:40
Звоните за 10 сек до проведения операции, они в онлайн-режиме видят все.
Охотно называют, еще и предлагают проверить его и если не успели получить - называют следующий пришедший, но после идентификации (ФИО, дата рожд., прописка, кодовое слово). Если неуверенно отвечаете - еще серию/номер паспорта спросят и номер карты.
P.S. Если провести оплату по шаблону в Портмоне - последующие оплаты по нему уже без лукапа. Однако возможно придется две операции подряд подтвердить (1 - общая верификация карты при оплате, 2 - след. раз при оплате шаблона).
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