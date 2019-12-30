Я сразу позвонил как сайт оплаты сообщил что ждёт qr.. При этом особого раздражения в голосе оператора сиба я не заметил - после идентификации все сказала
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Додано: Пон 30 гру, 2019 11:36
Я сразу позвонил как сайт оплаты сообщил что ждёт qr.. При этом особого раздражения в голосе оператора сиба я не заметил - после идентификации все сказала
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:40
Звоните за 10 сек до проведения операции, они в онлайн-режиме видят все.
Охотно называют, еще и предлагают проверить его и если не успели получить - называют следующий пришедший, но после идентификации (ФИО, дата рожд., прописка, кодовое слово). Если неуверенно отвечаете - еще серию/номер паспорта спросят и номер карты.
P.S. Если провести оплату по шаблону в Портмоне - последующие оплаты по нему уже без лукапа. Однако возможно придется две операции подряд подтвердить (1 - общая верификация карты при оплате, 2 - след. раз при оплате шаблона).
Додано: Пон 30 гру, 2019 19:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Якщо відключити смс, чи можлива оплата без дзвінка УкрСибу на сайтах:
- водафон;
- київстар;
- воля;
- приватбанк комуналка?
Додано: Пон 30 гру, 2019 20:03
если на сайте несколько оплат в подряд и оно шлёт "лукапы" и 3д, чтобы не звонить повторно и не отвечать опять про паспорт - можно сказать оператору что сейчас будет ещё пару оплат
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:04
конечно. А ещё платится хаб, портя, изя, укрзализница и многое другое. Все проверено на личном опыте и все с отключенными смс. Иногда через лукап, но очень-очень редко
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:35
Аналогія не дуже... Що значить "недоложить"? А коли він (пуші по 3DS) там був?
Якщо ви прийшли в заклад, де в бургерах соусу зроду не було, дивно сподіватись, що коли ви відмовитесь від соусу до картоплі, вам раптом додадуть соус в бургери.
В цьому закладі соус подають за окрему плату, так можна з клієнта зняти більше бабла. Не подобається - ідіть в інші заклади, там соус в бургерах є, але менше м'яса.
Додано: Вів 31 гру, 2019 17:08
Ні на сайті, ні через МійКиївстар поповнити не зміг(вводив і номер карти і через Гпей) - "Зверніться до банку... ліміти... блабла".
Які ліміти у Вас встановлені?
Додано: Вів 31 гру, 2019 18:30
Сорри видимо я сообщение ТС не внимательно читал и не увидел там название этого опсоса. Я с КС дела никогда не имел поэтому не знал что он настолько ущербен.
Удачи в Новом году!
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 31 гру, 2019 19:08
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