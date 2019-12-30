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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 735736737738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:36

  MASolomko написав:При оплате на сайте Portmone.com через Google Pay тоже не будет запрашивать коды look-up.

Flamingo, через сколько минут после совершения операции можно пытать поддержку касательно этого кода? И как его охотно называют?

Я сразу позвонил как сайт оплаты сообщил что ждёт qr.. При этом особого раздражения в голосе оператора сиба я не заметил - после идентификации все сказала
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:40

  MASolomko написав:через сколько минут после совершения операции можно пытать поддержку касательно этого кода? И как его охотно называют?

Звоните за 10 сек до проведения операции, они в онлайн-режиме видят все.
Охотно называют, еще и предлагают проверить его и если не успели получить - называют следующий пришедший, но после идентификации (ФИО, дата рожд., прописка, кодовое слово). Если неуверенно отвечаете - еще серию/номер паспорта спросят и номер карты.

P.S. Если провести оплату по шаблону в Портмоне - последующие оплаты по нему уже без лукапа. Однако возможно придется две операции подряд подтвердить (1 - общая верификация карты при оплате, 2 - след. раз при оплате шаблона).
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Якщо відключити смс, чи можлива оплата без дзвінка УкрСибу на сайтах:
- водафон;
- київстар;
- воля;
- приватбанк комуналка?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:03

  Slx написав:Сообщение Добавлено: Пн 30 дек, 2019 11:40

MASolomko писал(а):
через сколько минут после совершения операции можно пытать поддержку касательно этого кода? И как его охотно называют?


Звоните за 10 сек до проведения операции, они в онлайн-режиме видят все.
Охотно называют, еще и предлагают проверить его и если не успели получить - называют следующий пришедший, но после идентификации (ФИО, дата рожд., прописка, кодовое слово). Если неуверенно отвечаете - еще серию/номер паспорта спросят и номер карты.


если на сайте несколько оплат в подряд и оно шлёт "лукапы" и 3д, чтобы не звонить повторно и не отвечать опять про паспорт - можно сказать оператору что сейчас будет ещё пару оплат
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:04

  V2 написав:Якщо відключити смс, чи можлива оплата без дзвінка УкрСибу на сайтах:
- водафон;
- київстар;
- воля;
- приватбанк комуналка?

конечно. А ещё платится хаб, портя, изя, укрзализница и многое другое. Все проверено на личном опыте и все с отключенными смс. Иногда через лукап, но очень-очень редко
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:35

  Slx написав:Если в Маке откажетесь от соуса к картошке при заказе Меню - не удивляйтесь если придут сухие бургеры, а какой-то клиент будет защищать заведение.
Это, оказывается, не жлобство недоложить соус в бургеры (пуш по 3-DS) лишь потому, что вы отказались от соуса к картошке (СМС по проведенным операциям). Это, оказывается, вы сами себе проблемы устраиваете.

Аналогія не дуже... Що значить "недоложить"? А коли він (пуші по 3DS) там був?
Якщо ви прийшли в заклад, де в бургерах соусу зроду не було, дивно сподіватись, що коли ви відмовитесь від соусу до картоплі, вам раптом додадуть соус в бургери.
В цьому закладі соус подають за окрему плату, так можна з клієнта зняти більше бабла. Не подобається - ідіть в інші заклади, там соус в бургерах є, але менше м'яса. :wink:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:08

  Flamingo написав:
  V2 написав:Якщо відключити смс, чи можлива оплата без дзвінка УкрСибу на сайтах:
- київстар;

конечно. А ещё платится хаб, портя, изя, укрзализница и многое другое. Все проверено на личном опыте и все с отключенными смс. Иногда через лукап, но очень-очень редко

Ні на сайті, ні через МійКиївстар поповнити не зміг(вводив і номер карти і через Гпей) - "Зверніться до банку... ліміти... блабла".

Які ліміти у Вас встановлені?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:30

  KVV написав:
  Flamingo написав:
  V2 написав:Якщо відключити смс, чи можлива оплата без дзвінка УкрСибу на сайтах:
- київстар;

конечно. А ещё платится хаб, портя, изя, укрзализница и многое другое. Все проверено на личном опыте и все с отключенными смс. Иногда через лукап, но очень-очень редко

Ні на сайті, ні через МійКиївстар поповнити не зміг(вводив і номер карти і через Гпей) - "Зверніться до банку... ліміти... блабла".

Які ліміти у Вас встановлені?

Сорри видимо я сообщение ТС не внимательно читал и не увидел там название этого опсоса. Я с КС дела никогда не имел поэтому не знал что он настолько ущербен.
Удачи в Новом году!
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:08

  Flamingo написав:Сорри видимо я сообщение ТС не внимательно читал и не увидел там название этого опсоса. Я с КС дела никогда не имел поэтому не знал что он настолько ущербен.
Удачи в Новом году!

Взаємно!

п.с. еслі шо... через Т2Ю з НК поповнюється на ура і судячи з виписки буде окешбечено
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На харьковский ЕРЦ (коммуналка) написал "прочие расходы".
Походу не окешбечится?
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