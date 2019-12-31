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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 736737738739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 953
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
240
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
124
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Alpha1251 написав:На харьковский ЕРЦ (коммуналка) написал "прочие расходы".
Походу не окешбечится?
А прошлом месяце 90%-было прочие. Все выплатили. Главное правильный МСС.
lel
 
Повідомлень: 2388
З нами з: 10.12.13
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  #<1 ... 736737738739
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