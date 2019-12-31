А прошлом месяце 90%-было прочие. Все выплатили. Главное правильный МСС.Alpha1251 написав:На харьковский ЕРЦ (коммуналка) написал "прочие расходы".
Походу не окешбечится?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 23:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А прошлом месяце 90%-было прочие. Все выплатили. Главное правильный МСС.
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