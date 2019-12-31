А прошлом месяце 90%-было прочие. Все выплатили. Главное правильный МСС.Alpha1251 написав:На харьковский ЕРЦ (коммуналка) написал "прочие расходы".
Походу не окешбечится?
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Додано: Вів 31 гру, 2019 23:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А прошлом месяце 90%-было прочие. Все выплатили. Главное правильный МСС.
Додано: Сер 01 січ, 2020 11:01
Онлайн
Всех с новым годом и новым тарифами на РКО ! уже рисует % при пополнениях своих разных номеров ) читаем перед оплатой ) , но если вам зашли копеечки , то
Перерахування коштів на рахунки, відкриті в інших банках 20 грн
вот теперь подумываю , не пора ли АВалю помочь
никому не верю
Додано: Сер 01 січ, 2020 11:48
sens
по вихідному СЕП на інші банки теж вернули комісію, правда?
(була акція 0 грн до 31.12.2019)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 01 січ, 2020 12:46
все верно, никакой зрады. Анонсы и условия акций крутили в приложении и вайбере круглосуточно, а изменения тарифов РКО - анонсировали еще в ноябре. Все цивильно , без сюрпризов.
п.с.
Фарс вообще за два дня до НГ порезал всю программу кишмиш по старым картам с 01-01-2020. Всех на бройлерные КоКо-карты хотят пересадить.
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